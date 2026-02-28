Σε εννέα συλλήψεις και 45 προσαγωγές προχώρησαν το Σάββατο οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, σε σύνολο 107 ατόμων που ελέγχθηκαν, κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και πορείας στο κέντρο της πόλης με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πέντε ανήλικοι και οι τέσσερις γονείς τους, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε εξοπλισμό αστυνομικών, ΑΤΜ, καταστήματα και κάδους απορριμμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, μεσημβρινές ώρες ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εξαπέλυσε επίθεση στις δυνάμεις της στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, εκτοξεύοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς τύπου μολότοφ. Οι αστυνομικοί απώθησαν τους δράστες, οι οποίοι διασπάστηκαν σε δύο υποομάδες και προχώρησαν σε νέες επιθέσεις στις οδούς Ολύμπου με Αριστοτέλους και Αγίου Δημητρίου με Πλάτωνος, ρίχνοντας συνολικά 19 αυτοσχέδιες μολότοφ.

Μία από τις υποομάδες αναποδογύρισε κάδους στην οδό Εγνατία για να δημιουργήσει οδοφράγματα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε απώθηση και τα άτομα τελικά να αποχωρήσουν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ