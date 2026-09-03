Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κάθισε ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός που προκάλεσε αναστάτωση με τους επικίνδυνους ελιγμούς του στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής, 30 Αυγούστου. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή.

Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, αδίκημα από το οποίο θα μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος τόσο για ανθρώπινες ζωές, όσο και για ξένη περιουσία. Ωστόσο, οι δικαστές του αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ο 24χρονος βρέθηκε στο τιμόνι ενός σπορ αυτοκινήτου με φθαρμένα ελαστικά, κάνοντας στο οδόστρωμα «τετακέ και οκταράκια» σε μια προσπάθεια επίδειξης των οδηγικών του ικανοτήτων. Η ριψοκίνδυνη πορεία του, μάλιστα, αποτυπώθηκε σε βιντεοληπτικό υλικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας την επέμβαση των Αρχών.

Η απολογία και ο ισχυρισμός της «νομικής πλάνης»

Κατά την απολογία του, ο 24χρονος εξήγησε ότι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή μια εκδήλωση με «super cars», έχοντας ήδη συμμετάσχει σε παρόμοια event σε άλλες χώρες, το προηγούμενο διάστημα. Ζητώντας συγγνώμη από την έδρα, η υπεράσπισή του προέβαλε τον ισχυρισμό της νομικής πλάνης, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Θέλαμε να μοιραστούμε κάποιες όμορφες εικόνες. Νόμιζα ότι ήταν κάτι νόμιμο, εάν ήταν παράνομο, δεν θα συμμετείχα».

Αναζητούνται τρεις ακόμη οδηγοί

Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης αναζητούνται ακόμη τρεις οδηγοί σπορ οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ένας εξ αυτών φέρεται να κινήθηκε ένα 24ωρο αργότερα στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, πραγματοποιώντας επίσης επικίνδυνους ελιγμούς. Οι άλλοι δύο φέρονται να του παρείχαν συνδρομή, εμποδίζοντας την κυκλοφορία για τους υπόλοιπους πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Εισαγγελέας ζήτησε την εξαγωγή αντιγράφων της δικογραφίας, δίνοντας εντολή για την άμεση ταυτοποίηση των συγκεκριμένων οδηγών, προκειμένου να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία εις βάρος τους.