Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, όταν ένοπλος άνδρας προσπάθησε να γλιτώσει από αστυνομικό έλεγχο ανεβαίνοντας σε αστικό λεωφορείο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 20:20, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης έκαναν σήμα σε έναν πεζό προκειμένου να τον υποβάλουν σε τυπικό έλεγχο. Εκείνος, αγνοώντας τις εντολές, επιβιβάστηκε εσπευσμένα σε διερχόμενο λεωφορείο της γραμμής 3Κ σε μια προσπάθεια να διαφύγει.

Η επιχείρηση μέσα στο λεωφορείο και η σύλληψη

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποίησαν το όχημα και ανέβηκαν στο εσωτερικό του, όπου παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο 39χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά την επιτόπια έρευνα, στη θέση όπου καθόταν ο συλληφθείς εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια, ενώ από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε επιπλέον ότι ο άνδρας διέμενε στην Ελλάδα στερούμενος των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για την υπόθεση:

«Συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (10-11-2026) στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 39χρονος αλλοδαπός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε λεωφορείο προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Στη θέση που καθόταν βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 10 φυσίγγια, ενώ διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα».