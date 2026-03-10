Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τον θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στο 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, με τους γονείς των μαθητών της σχολικής μονάδας να προχωρούν σε επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η άτυχη γυναίκα υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό και έχασε τη μάχη με τη ζωή, ενώ πρόσωπα του οικογενειακού και φιλικού της περιβάλλοντος, καταγγέλλουν απαξιωτική συμπεριφορά από μαθητές προς το πρόσωπό της και bullying από συναδέλφους της.

Από την πλευρά τους, οι γονείς εκφράζουν αρχικά τα συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους της εκπαιδευτικού, υπογραμμίζοντας ότι σέβονται απόλυτα το πένθος τους για την απώλεια της.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι τις τελευταίες ώρες διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης ισχυρισμοί που αποδίδουν ευθύνες για το τραγικό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της σχολικής κοινότητας, χωρίς, όπως τονίζουν, να υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δημόσια αυτή συζήτηση έχει οδηγήσει σε αδικαιολόγητη στοχοποίηση ανήλικων μαθητών και των οικογενειών τους, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία και αγανάκτηση στη σχολική κοινότητα. Οι γονείς σημειώνουν ότι μέχρι σήμερα έχουν επιλέξει να τηρήσουν στάση αυτοσυγκράτησης και υπευθυνότητας στον δημόσιο λόγο, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά, όπως αναφέρουν ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών, επιφυλάσσονται να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία τους.

Τονίζουν τέλος, ότι η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τις αρμόδιες θεσμικές διαδικασίες και όχι μέσω δημόσιων κατηγοριών που, όπως υποστηρίζουν, δεν στηρίζονται σε αποδείξεις.

Το ξέσπασμα του συντρόφου και οι καταγγελίες φίλων

Την ίδια ώρα, ο σύντροφος της άτυχης καθηγήτριας, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη επαγγελματική καθημερινότητα για την εκπαιδευτικό, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν έντονη πίεση τόσο από μαθητές όσο και από το εργασιακό της περιβάλλον.

Όπως δήλωσε, η οικογένεια είναι αποφασισμένη να κινηθεί νομικά εναντίον όσων θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση που σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετώπιζε.

Φίλοι της εκπαιδευτικού περιέγραψαν επίσης, περιστατικά έντονης πίεσης μέσα στην τάξη, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν επιθετική συμπεριφορά από μαθητές, ενώ παράλληλα αισθανόταν, όπως λένε, υποτιμημένη από τη διοίκηση του σχολείου.

Η υπόθεση παραμένει πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με αντικρουόμενες μαρτυρίες και έντονη κοινωνική ευαισθησία γύρω από το ζήτημα της σχολικής βίας και της προστασίας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.