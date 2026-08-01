Στη σύλληψη μίας 22χρονης μητέρας προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη, καθώς το μόλις 5 ετών παιδί της, διέφυγε της προσοχής της και εντοπίστηκε να κινείται μόνο του στην πολυσύχναστη οδό Λαγκαδά, με άμεσο κίνδυνο να παρασυρθεί από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πώς βρέθηκε το 5χρονο παιδί στην οδό Λαγκαδά

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή των Συκεών.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το 5χρονο παιδί διέφυγε της προσοχής της 22χρονης μητέρας του, βγήκε από τον χώρο όπου βρισκόταν, και έφτασε μέχρι την οδό Λαγκαδά.

Το ανήλικο παιδί εντοπίστηκε να κινείται στην οδό μόνο του, αντιμετωπίζοντας άμεσο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

Σύλληψη της 22χρονης μητέρας από την ΕΛ.ΑΣ.

Για την ασφάλεια του παιδιού και τον εντοπισμό των κηδεμόνων του κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 22χρονη μητέρα και προχώρησαν στη σύλληψή της.