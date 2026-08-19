Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση σύλληψης του θηλυκού τσακαλιού που κινούνταν τους τελευταίους μήνες στις κατοικημένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης.

Το ζώο, το οποίο είχε αναπτύξει προβληματική εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία, εμπλέκεται στο περιστατικό τραυματισμού του 4χρονου κοριτσιού στις 30 Ιουλίου 2026 στην Πολίχνη.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού εκδόθηκε άμεσα απόφαση απομάκρυνσης από το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ, κατόπιν εισήγησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf.

Η καταγεγραμμένη επίθεση, σε συνδυασμό με την επιβαρυμένη υγεία του ζώου, κατέταξε το περιστατικό στην ανώτερη κατηγορία επικινδυνότητας, καθιστώντας την επέμβαση επιβεβλημένη για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026 από την Ομάδα Επέμβασης της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, με τη συνδρομή του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Κατά τον απεγκλωβισμό διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ένα μικρόσωμο άτομο βάρους 24,5 κιλών, ιδιαίτερα υποσιτισμένο, με παλαιότερες ουλές και ακρωτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο του.

Αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες κτηνιατρικές φροντίδες και ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετική ανάλυση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ζώο παραδόθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Περιβαλλοντική Οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για να μεταφερθεί στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας, όπου θα υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις από την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η αναπηρία του ζώου το οδηγούσε μέσω του Σέιχ Σου στους Δήμους Παύλου Μελά και Νεάπολης-Συκεών για την ανεύρεση εύκολης τροφής, όπως απορρίμματα και αδέσποτα, γεγονός που προκάλεσε τη σταδιακή εξοικείωσή του με τον άνθρωπο.

Όπως επισημαίνει η Οργάνωση Καλλιστώ, η παρουσία λύκου κοντά σε οικισμούς δε συνεπάγεται απαραίτητα επίθεση, καθώς οι επιθέσεις υγιών λύκων είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Ωστόσο, η εύκολη πρόσβαση σε τροφή μεταβάλλει τη φυσική τους συμπεριφορά. Η εμφάνιση τέτοιων ζώων απαιτεί ψυχραιμία, αποφυγή παροχής τροφής, λήψη προληπτικών μέτρων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων δασικών και αστυνομικών αρχών.

Πηγή: arcturos