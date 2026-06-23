Νάρκη βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας ( 22/06) στη θάλασσα της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Το εύρημα εντοπίστηκε σε βάθος 28 μέτρων, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης διαδικασίας επανελέγχου, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εργασιών για την επέκταση των λιμενικών υποδομών στον 6ο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο προχώρησε στην ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, προκειμένου εκείνη να αναλάβει τις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες.