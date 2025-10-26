Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Στρατιωτική παρέλαση θα έχουμε σε δύο ημέρες (28/10) στη Θεσσαλονίκη, όμως οι επιδείξεις των στρατιωτικών σχημάτων, ‘άρχισαν απο σήμερα (26/10), στο κεντρικότερο σημείο της πόλης την Πλατεία Αριστοτέλους.

Οι σπουδαστές, της Σχολής Στρατιωτικών, έκαναν σήμερτα (26/10) μια εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Μετά το πέρας της δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου έγινε η επίδειξη.

Πλήθος ατόμων παρακολούθησαν την επίδειξη όπλων με θαυμασμό με την συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας.