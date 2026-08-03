Νέος συναγερμός επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς το τρίποδο τσακάλι που είχε επιτεθεί και τραυματίσει 4χρονο κοριτσάκι στην Πολίχνη, έκανε ξανά την εμφάνισή του σε κατοικημένη περιοχή.

Το άγριο ζώο εθεάθη το βράδυ της Κυριακής να κινείται ανενόχλητο στην περιοχή των Πεύκων, και συγκεκριμένα στη στροφή Φιλύρου. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν σε βίντεο το τσακάλι να περιφέρεται στους δρόμους, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για το ίδιο ζώο, το οποίο φέρει εμφανές πρόβλημα στο ένα του πόδι.

Το χρονικό της επίθεσης στην Πολίχνη

Υπενθυμίζεται ότι το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (30/07), όταν το 4χρονο κοριτσάκι βρισκόταν με την οικογένειά του σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη.

Το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στον αύλειο χώρο του καταστήματος, επιτέθηκε στη μικρή, τη δάγκωσε στο πρόσωπο και την άρπαξε από την πλάτη, σέρνοντάς την για αρκετά μέτρα. Η άμεση επέμβαση των γονιών και θαμώνων της ταβέρνας έσωσε το παιδί από τα χειρότερα, απομακρύνοντας το τσακάλι.

Η 4χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο και την πλάτη.

Ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών

Η νέα εμφάνιση του ζώου εντός του αστικού και ημιαστικού ιστού έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Παύλου Μελά και οι αρμόδιες δασικές αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση, προκειμένου να εντοπιστεί το ζώο και να απομακρυνθεί με ασφάλεια προς το φυσικό του περιβάλλον.

Πηγή: thestival.gr