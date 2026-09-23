Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Μοναστηρίου, στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα ΙΧ ακολουθώντας ξέφρενη πορεία παρέσυρε συνολικά τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11:50 ο οδηγός του ΙΧ, 30 ετών, φέρεται να έπαθε επιληπτική κρίση τη στιγμή που το αμάξι ήταν εν κινήσει με αποτέλεσμα το πόδι του να κολλήσει στο γκάζι και ο ίδιος να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο μάλιστα χρειάστηκε να σπεύσει η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πηγή: voria.gr