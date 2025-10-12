Επεισόδια από ομάδα νεαρών σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα όταν μια ομάδα 30 ατόμων βγήκε από ένα χώρο κοντά στους κήπους του Πασά, όπου γινόταν συναυλία, έβαλε φωτιές σε κάδους και έστησε πύρινο οδόφραγμα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, λίγα μέτρα μακριά από το Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

Ο δρόμος αποκλείστηκε για τα αυτοκίνητα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, ωστόσο δεν έχουν επέμβει και δεν έχουν κάνει προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ ούτε η Πυροσβεστική έχει προσεγγίσει για να κάνει κατάσβεση. Ωστόσο, έχει περικυκλωθεί από αστυνομικές δυνάμεις και το τουρκικό προξενείο.

Μια άλλη ομάδα ακριβώς την ίδια ώρα πέταξε εύφλεκτα υλικά μέσα στο πάρκο Καλλιθέας, λίγα μέτρα από το σημείο με τα πύρινα οδοφράγματα και άναψε μικρές φωτιές σε μια καινούρια παιδική χαρά, που είχε εγκαινιάσει ο Δήμος λίγες εβδομάδες νωρίτερα.