Νεαρός άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη, το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, ενώ είχε κρύψει τους αριθμούς που υποχρεωτικά πλαισιώνουν την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Νωρίτερα, ο 21χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, προέβη σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, κίνηση με υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση σε μονόδρομο στο αντίθετο ρεύμα.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για πεζούς και διερχόμενους οδηγούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και απείθεια.