Επεισοδιακή καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού και πυροβολισμούς από αστυνομικούς στα ελαστικά αυτοκινήτου σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης.

Η καταδίωξη κατέληξε στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει.

Όλα ξεκίνησαν στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος της διασταύρωσης των Βρασνών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις άνδρες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή να του κάνουν σήμα προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Ανέπτυξε ταχύτητα και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός φέρεται να ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, επιχειρώντας να ξεφύγει από τα αστυνομικά οχήματα που τον ακολουθούσαν.

Η πορεία του αυτοκινήτου συνεχίστηκε μέχρι την Ασπροβάλτα, όπου τελικά το όχημα εγκλωβίστηκε σε δημοτική οδό.

Ακόμη και τότε, όμως, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, πραγματοποίησε αναστροφή και κατά τον ελιγμό εμβόλισε περιπολικό, επιχειρώντας να ανοίξει δρόμο ώστε να συνεχίσει την πορεία του.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα ελαστικά

Μπροστά στην προσπάθεια διαφυγής, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα και πυροβόλησαν στα πίσω ελαστικά του αυτοκινήτου, προκειμένου να το ακινητοποιήσουν.

Η επέμβασή τους είχε αποτέλεσμα και το όχημα σταμάτησε λίγο αργότερα.

Οι δύο από τους τρεις επιβαίνοντες, ηλικίας 19 και 23 ετών, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν επί τόπου.

Ο 31χρονος συνεργός τους, ωστόσο, κατάφερε να εγκαταλείψει το σημείο και να διαφύγει, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Διαρρηκτικά εργαλεία μέσα στο αυτοκίνητο

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό του.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, τα οποία περιλαμβάνονται πλέον στα στοιχεία της δικογραφίας.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα τις κινήσεις των τριών πριν από την καταδίωξη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στην περιοχή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων.

Κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 31χρονου που διέφυγε.

Παράλληλα, διερευνάται συνολικά η υπόθεση και η προέλευση των διαρρηκτικών εργαλείων που βρέθηκαν στο όχημα.