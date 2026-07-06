Μια επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Ιουνίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας ανήλικος, σχεδόν στα όρια της ενηλικίωσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους της πόλης.

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, έχασε τον έλεγχο του δίκυκλου και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Αμέσως μετά τη σφοδρή πρόσκρουση, ο ανήλικος εγκατέλειψε τη χτυπημένη μοτοσικλέτα στο οδόστρωμα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Από την έρευνα και την προανάκριση που διενήργησαν οι αστυνομικές αρχές, αποκαλύφθηκε το βαρύ παρελθόν του νεαρού.

Όπως προέκυψε, ο ανήλικος είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων, όπου κρατούνταν εκτίοντας ποινή για σωρεία υποθέσεων που αφορούσαν κλοπές.