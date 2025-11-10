Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η κακοκαιρία προκάλεσε μικροπροβλήματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα (10/11) τα ξημερώματα, αφού έπεσαν δύο δέντρα με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Συγκεκριμένα ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ επί της οδού Αρμενοπούλου στο κέντρο της πόλης, ενώ το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Νέστορος Τύπα στο Ντεπώ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε ένα όχημα.

Καθοριστική η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία έφτασε άμεσα στα σημεία και προχώρησε σε κοπή δέντρων.

Πηγή: voria.gr