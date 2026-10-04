Αναστάτωση προκάλεσε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι το απόγευμα της Κυριακής σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τη Λεωφόρο Νίκης. Τμήματα από σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας, ώρα κατά την οποία πολλοί πεζοί απολαμβάνουν την βόλτα τους μπροστά από τα καταστήματα εστίασης και δεκάδες οχήματα διέρχονται την παραλιακή λεωφόρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έσπευσαν στην περιοχή, απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο όπως και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας του οδοστρώματος από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού.