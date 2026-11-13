Δύο νέα περιστατικά πτώσης σοβάδων σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της συντήρησης των σχολικών υποδομών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα ατυχήματα συνέβησαν ενώ τα κτήρια ήταν άδεια, κινητοποιώντας άμεσα τις δημοτικές αρχές για την αποκατάσταση των ζημιών και την εξασφάλιση της συνέχισης των μαθημάτων.

Προσωρινή μεταστέγαση για το 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Στην προσωρινή μετεγκατάσταση των νηπίων προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς, έπειτα από την πτώση σοβάδων από την οροφή του 6ου Νηπιαγωγείου και την αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών που κατέδειξε την ανάγκη για εκτεταμένες επισκευές. Με απόφαση της δημάρχου, η λειτουργία του σχολείου έχει ήδη ανασταλεί από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Θάνος Γιαννακός, τα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ έχει εντοπιστεί ένας φωτεινός, ασφαλής και λειτουργικός χώρος σε κοντινή απόσταση, τον οποίο επιθεώρησε μαζί με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.

Ο κ. Γιαννακός χαρακτήρισε το κτήριο «πολύ όμορφο αλλά παλιό», διευκρινίζοντας πως δεν υπήρχε προηγούμενη ένδειξη προβλήματος στην οροφή και τονίζοντας ότι στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επιστροφή των μαθητών στον φυσικό τους χώρο.

Αιτήματα για εγγυήσεις από τους γονείς

Την οργή και την ανησυχία της σχολικής κοινότητας εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Καλαμαριάς, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Οι γονείς υπογραμμίζουν πως το γεγονός ότι δε θρηνήσαμε θύματα οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη, καθώς τη στιγμή της πτώσης δε βρίσκονταν παιδιά στον χώρο.

Παράλληλα, καταγγέλλουν την έλλειψη ουσιαστικών έργων υποδομής, υπενθυμίζοντας ότι από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έχουν καταγραφεί ήδη δώδεκα ανάλογα περιστατικά πανελλαδικά.

Πτώση σοβάδων και τριήμερη διακοπή νερού στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης

Αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης, όπου μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σε διάδρομο μεταξύ τριών αιθουσών διδασκαλίας, ένα σημείο όπου υπό κανονικές συνθήκες συγκεντρώνεται πλήθος μαθητών. Μετά την επιθεώρηση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, αποφασίστηκε τα μαθήματα της Δευτέρας να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, προκειμένου οι εργασίες αποκατάστασης να πραγματοποιηθούν την Τρίτη, ανήμερα της σχολικής αργίας.

Ο εκπαιδευτικός του σχολείου, Σταύρος Τζιαφέρης, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως δεν υπήρχε κανένα ορατό σημάδι υγρασίας ή φθοράς που να προειδοποιεί για την πτώση. Παράλληλα, αποκάλυψε πως το σχολικό συγκρότημα αντιμετώπισε και σοβαρό πρόβλημα υγιεινής, καθώς λόγω βλάβης έμεινε χωρίς νερό για τρεις ημέρες, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα 250 μαθητών και 30 εκπαιδευτικών, με τον δήμο να βεβαιώνει πλέον ότι η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως.