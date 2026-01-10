Πανικός προκλήθηκε σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, σε κατάστημα του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όταν σημειώθηκε αιφνίδια πτώση τμήματος της οροφής, την ώρα που ο χώρος του εστιατορίου ήταν γεμάτος κόσμο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε μία γυναίκα, περίπου 45 ετών.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, εργαζόμενοι της εταιρείας σεκιούριτι τοποθέτησαν παραβάν προκειμένου να καλύψουν την τραυματία και να απομακρυνθεί ο κόσμος από το σημείο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

«Περπατούσα και ξαφνικά στο χώρο που βρίσκονται τα εστιατόρια, έπεσε η οροφή. Χτύπησε μια γυναίκα. Ήταν αιμόφυρτη. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Άνδρες σεκιούριτι που ήταν εκεί έστησαν ένα παραβάν και καλύψανε την τραυματία. Το έδαφος ήταν γεμάτο αίματα. Είχαν βάλει και κορδέλα να μην πλησιάζει κανείς τον χώρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο thestival.gr.

(Φωτογραφία: Facebook/Παναγιώτης Περιστεράκης)