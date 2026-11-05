Έξι ανήλικοι, 12 έως 16 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι επιτέθηκαν σε 16χρονο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, αποσπώντας του προσωπικά αντικείμενα με τη χρήση βίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι έξι νεαροί, τέσσερις αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, αφαίρεσαν από τον 16χρονο το κινητό του τηλέφωνο, 20 ευρώ και τα κλειδιά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους εμπλεκόμενους ανήλικους φαίνεται πως πούλησαν το κινητό τηλέφωνο σε κατάστημα και γι’ αυτό το λόγο συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του. Η συσκευή εντοπίστηκε και επιστράφηκε στον παθόντα.

Στο μεταξύ, σε άλλη υπόθεση βίας ανηλίκων, η Αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση επίθεσης που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο σε βάρος 17χρονου. Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν τρεις συνομήλικοί του και εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία.