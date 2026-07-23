Ένας 36χρονος κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για επίθεση με τρίαινα σε βάρος 41χρονου.

Ο κατηγορούμενος, που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από «μπράβους» στη Χαλκιδική λίγα 24ωρα νωρίτερα, πέρασε τον άγνωστο άνδρα για έναν από αυτούς, λόγω εκπληκτικής ομοιότητας.

Το χρονικό της επίθεσης με την τρίαινα

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου, έξω από κατάστημα εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο 36χρονος κατηγορούμενος, κινούμενος μαζί με φίλο του, εντόπισε τον 41χρονο άνδρα και θεωρώντας ότι πρόκειται για άτομο που τον είχε κακοποιήσει νωρίτερα, τον πλησίασε και τον χτύπησε με τρίαινα στον ώμο, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό.

Ο 41χρονος, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη, κατέθεσε στο δικαστήριο:

«Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου. Δεν μου είπε τίποτα, ήρθε πάνω μου και μου κάρφωσε την τρίαινα. Μόλις κατάλαβε ότι ήμουν το λάθος άτομο, μου ζήτησε συγγνώμη και δεν συνέχισε τα χτυπήματα».

«Έμοιαζε καρμπόν με τους μπράβους της Χαλκιδικής»

Στην απολογία του, ο 36χρονος ψαροντουφεκάς υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και τρόμου μετά από άγριο ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος και ο φίλος του τρεις ημέρες νωρίτερα έξω από νυχτερινό κέντρο στη Χαλκιδική.

«Πρόκειται για τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο 36χρονος κατηγορούμενος.

Όπως υποστήριξαν ο ίδιος αλλά και ο φίλος του που ήταν μάρτυρας στο δικαστήριο, στην επίθεση που έγινε εναντίον τους στο νυχτερινό κέντρο της Χαλκιδικής, τους επιτέθηκαν περισσότερα από πέντε άτομα με γροθιές, αλυσίδες και ρόπαλα, καταστρέφοντας παράλληλα το αυτοκίνητό τους.

Όταν είδαν τον 41χρονο στη Θεσσαλονίκη, πίστεψαν ότι ήταν ο ίδιος άνθρωπος καθώς η εξωτερική του εμφάνιση «έμοιαζε καρμπόν».

Ο 36χρονος έβγαλε την τρίαινα που είχε στο τσαντάκι του λόγω της ενασχόλησής του με το ψαροντούφεκο, επιχειρώντας, όπως ισχυρίστηκε, να διαφύγουν.

«Η μόνη διαφορά, που το κατάλαβα μετά, ήταν ότι ο άνθρωπος δεν είχε τατουάζ. Όταν μπήκαμε μέσα στο μαγαζί για να πάρουμε φαγητό και τους είδα, άρχισα να τρέμω και σκεφτόμουν πώς θα βγούμε έξω. Ήμουν βέβαιος ότι κάτι θα γίνει. Ρώτησα τον φίλο μου και μου επιβεβαίωσε ότι είναι αυτός που μας χτύπησε. Έτσι νομίζαμε. Έτσι έβγαλα την τρίαινα για να καταφέρουμε να φύγουμε από εκεί. Ίσα που τον ακούμπησα λίγο.»

«Όταν τον ρώτησα μετά αν είναι αυτός και μου είπε όχι, τα έχασα. Ζητούσα συνέχεια συγγνώμη. Ποτέ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο επίτηδες, δεν έχω ηρεμήσει ούτε μία ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 36χρονος.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί συγγνώμης, πανικού και πλάνης, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών.

Εάν και αποφασίστηκε η ποινή να εκτιθεί, η έφεση που άσκησε ο 36χρονος είχε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.