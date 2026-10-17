Άγνωστος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε διανομέα φαγητού και τον λήστεψε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00 στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου.

Ο άτυχος εργαζόμενος έκανε στάση να παραλάβει παραγγελία από ψητοπωλείο. Μόλις έβγαλε το κράνος του, δέχθηκε επίθεση από τον αδίστακτο δράστη, ο οποίος τον χτύπησε με κατσαβίδι στο κεφάλι, προκειμένου να τον ληστέψει.

Αφού τον χτύπησε, του πήρε τα 80 ευρώ που είχε στην κατοχή του και τα κλειδιά της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Ο δράστης αμέσως μετά την επίθεση τράπηκε σε φυγή από την πλευρά της Λεωφόρου Στράτου και αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Thestival