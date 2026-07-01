Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 1η Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη.

Κατά τις 04:00, άγνωστοι πραγματοποίησαν συντονισμένη επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια που διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν στην Ανάληψη, στην Πυλαία και στην Τούμπα μέσα σε μισή ώρα από τις 04:00 ως τις 04:30 τα ξημερώματα και σύμφωνα με πληροφορίες οι δράτσες κινήθηκαν με μηχανάκια.

Ειδικότερα, στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Από τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προκλήθηκε φωτιά και κάηκαν ολοσχερώς αυτοκίνητα στην πυλωτή της πολυκατοικίας, στην διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επίθεση στο σπίτι της κα. Νέστορα, τραυματίστηκε η ίδια και η μητέρα της και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ αλλά τέσσερα άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: Typos Thes