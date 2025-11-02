Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούσαν το τουρκικό προξενείο, λίγο μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυταντζόγλειο Στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και Αγίου Δημητρίου, εξαπολύοντας περισσότερες από 60 μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Από τις εκρήξεις και τη φωτιά που ξέσπασε, πυρπολήθηκε τμήμα του δασυλλίου μέσα στο χώρο του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, επιχειρώντας να απωθήσουν τους επιτιθέμενους προς την οδό Αγίου Δημητρίου. Για αρκετή ώρα επικράτησε ένταση στην περιοχή, με καπνούς και μικροεστίες φωτιάς γύρω από το προξενείο.

Πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές ή συλλήψεις. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παρέμειναν στο σημείο για την αποτροπή νέων επεισοδίων και την πλήρη αποκατάσταση της τάξης.