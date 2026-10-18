Δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 23 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα σε αγροτική έκταση του Δήμου Χαλκηδόνος, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εντοπίστηκαν να πετούν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου 2026, όταν οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε φορτηγό με ρυμουλκούμενη καρότσα και να απορρίπτουν παράνομα διάφορα στερεά απόβλητα στην αγροτική έκταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το φορτίο περιλάμβανε μπάζα από ανακαινίσεις, ογκώδη ξύλινα έπιπλα, πλαστικά, νάιλον, πανιά, καθώς και απόβλητα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις κατασκευών, γνωστά ως ΑΕΚΚ.

Το φορτίο προερχόταν από επιχείρηση οικοδομικών υλικών

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι τα απόβλητα είχαν παραληφθεί από μάντρα επιχείρησης οικοδομικών υλικών, η οποία βρίσκεται σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχει ως συνδιαχειριστές τους δύο συλληφθέντες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2026 ο 46χρονος είχε προχωρήσει και σε άλλες ανεξέλεγκτες απορρίψεις αντίστοιχων αποβλήτων στο ίδιο σημείο. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις φέρεται να ήταν παρών και ο 23χρονος.

Κατασχέθηκαν το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα

Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και την υποβάθμιση της περιοχής, με συνέπειες για την οικολογική ισορροπία και το φυσικό περιβάλλον.

Το φορτηγό και η ρυμουλκούμενη καρότσα κατασχέθηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε σταθμός της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βεβαιωθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.