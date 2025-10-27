Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Έντονη ανησυχία αλλά και έκπληξη, προκλήθηκε στους θαμώνες μαγαζιού στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ, άρχισε να πετά καρέκλες, να σπάει τζαμαρίες και να φωνάζει.

Τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» και πολύ σύντομα κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να πανικοβάλλονται και να προσπαθούν άρον άρον να βγουν από το μαγαζί, φοβούμενοι για την ασφάλειά τους ή και κάποια άλλη ακραία αντίδραση του συγκεκριμένου άνδρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες (26/10) το βράδυ, σε κατάστημα στα Λαδάδικα στην οδό Πολυτεχνείου, στη Θεσσαλονίκη. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, συλλαμβάνοντας επί τόπου τον δράστη, τον οποίο οδήγησαν στο ΑΤ Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ πολλοί παρευρισκόμενοι υποστηρίζουν ότι ήταν μεθυσμένος.

Πηγή: Ert News, Typosthes.gr