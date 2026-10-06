Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το μπλόκο των αλιέων στη Μηχανιώνα και έστησαν παράνομη ιχθυόσκαλα σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο, μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η κινητοποίηση των αλιέων στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία και, αφού προμηθεύτηκαν ψάρια, στη συνέχεια τα πουλούσαν χωρίς κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο.

Έντονη ήταν η αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου. Ο Ιωάννης Μαρίτσας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ χαρακτήρισε «ανήθικο κάποιοι να παίζουν με τον αγώνα μας».

Πηγή: thesspost