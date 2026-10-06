Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Άγνωστοι εκμεταλλεύτηκαν το μπλόκο των αλιέων στη Μηχανιώνα και έστησαν παράνομη ιχθυόσκαλα σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο, μόλις δύο χιλιόμετρα μακριά.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η κινητοποίηση των αλιέων στην ιχθυόσκαλα Μηχανιώνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι επιτήδειοι βρήκαν την ευκαιρία και, αφού προμηθεύτηκαν ψάρια, στη συνέχεια τα πουλούσαν χωρίς κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο.
Έντονη ήταν η αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματιών του κλάδου. Ο Ιωάννης Μαρίτσας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ χαρακτήρισε «ανήθικο κάποιοι να παίζουν με τον αγώνα μας».
Πηγή: thesspost