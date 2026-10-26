Με λαμπρότητα και παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας γιόρτασε σήμερα η Θεσσαλονίκη τον πολιούχο και προστάτη της, Άγιο Δημήτριο, τιμώντας παράλληλα την 114η επέτειο από την απελευθέρωσή της το 1912.

Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη δοξολογία παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, οι υφυπουργοί Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου και Νίκος Παπαϊωάννου.

Το παρών έδωσαν επίσης οι βουλευτές Στράτος Σιμόπουλος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς, Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, Γιάννης Αμανατίδης, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, καθώς και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.

Ν. Ανδρουλάκης: «Καμία νομική αξία στο τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Εξερχόμενος από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προχώρησε σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισχυροποίησης της χώρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «σε κάθε επέτειο οφείλουμε να οραματιζόμαστε τον βηματισμό της πατρίδας στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον, με ενίσχυση των συντελεστών ισχύος, του δημογραφικού, της περιφερειακής ανάπτυξης, της αποτρεπτικής δύναμης, της ποιοτικής δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι αποτελεί χρέος η προστασία της εθνικής κυριαρχίας, επισημαίνοντας: «Σύμφωνα, λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις αυτό σημαίνει να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο. Δεν θα γίνει ανεκτή καμία, έστω έμμεση, αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, τα οποία, ούτως ή άλλως, δεν έχει. Καμία νομική αξία στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Κ. Γκιουλέκας: «Νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας η Ελλάδα»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, έστειλε το δικό του μήνυμα αμέσως μετά την επίσημη δοξολογία. «Εθνική προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι να μπορούμε να ασφαλίζουμε την ειρήνη μας με κάθε τρόπο», δήλωσε. Πρόσθεσε δε ότι «σήμερα η Ελλάδα προβάλλει ως μία νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.

Σε μια περιοχή που μαίνονται αναταράξεις και πόλεμοι. Κι αυτό το οποίο για μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα είναι να αναβαθμίζουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, να αυξάνουμε την ισχύ της χώρας μας μέσα από συμφωνίες και συνθήκες, για να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να απολαμβάνουν την ελευθερία τους, να απολαμβάνουν την ασφάλειά τους, να απολαμβάνουν την ειρήνη τους».

Τέλος, ο κ. Γκιουλέκας υπενθύμισε πως η απελευθέρωση της πόλης το 1912 δεν ήταν απλώς ένα ιστορικό γεγονός, «αλλά η απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Μακεδονίας, που έδωσε τον αέρα για να συνεχίσει ο ελληνικός στρατός να απελευθερώνει μία-μία τις πόλεις, ένα-ένα τα εδάφη που κατείχε η οθωμανική κυριαρχία και λίγο αργότερα, με την ενσωμάτωση της Θράκης, η πατρίδα μας να πάρει τη σημερινή της μορφή».