Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (01/08), δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός κινούνταν στην ΠΑΘΕ με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 182 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας κατά 102 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο της οδού.
«Πέταγε» με 182 χλμ./ώρα, υπέρβαση ορίου
Ο 27χρονος κινούνταν με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του στον οδικό άξονα της Π.Α.Θ.Ε., μετατρέποντας τον αυτοκινητόδρομο σε αυτοσχέδια πίστα αγώνων.
Στο ύψος του 502ου χιλιομέτρου της Π.Α.Θ.Ε., ταχύμετρο της Τροχαίας κατέγραψε το όχημα να κινείται με την εξωφρενική ταχύτητα των 182 χλμ./ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ./ώρα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δικυκλιστές αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου οδηγού.