Με απίστευτη ανευθυνότητα, οδηγός κινούνταν με εξωφρενική ταχύτητα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας την επικίνδυνη οδήγηση σε… θέαμα για το TikTok.

Στο βίντεο που ανάρτησε, φαίνεται να καταγράφει ο ίδιος την πορεία του οχήματός του, ενώ το κοντέρ δείχνει ταχύτητα που αγγίζει τα 304 χιλιόμετρα την ώρα. Την ίδια στιγμή κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι, γεγονός που όχι μόνο δεν τον προβληματίζει, αλλά το αναδεικνύει και στη λεζάντα της ανάρτησης, γράφοντας ειρωνικά: «Κανά Honda να πάει 300 χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίηση του οδηγού και αναμένεται να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο ίδιος έχει ανεβάσει και στο παρελθόν πλήθος βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία επιδεικνύει επικίνδυνες και αντικοινωνικές πρακτικές οδήγησης.

Πηγή: ΕΡΤ NEWS