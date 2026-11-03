Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.

Σε κεντρικό δρόμο της συμπρωτεύουσας με αυξημένη κίνηση μάλιστα, νερό έτρεχε από ένα σωληνάκι πάνω σε φωτεινό σηματοδότη. Ειδικότερα, από το στέγαστρο του κτηρίου που βρισκόταν δίπλα στο φανάρι «εκτοξευόταν» το νερό με συνεχή πίεση.

Βίντεο από το περιστατικό:

Ο ασυνείδητος πολίτης που έχει αφήσει το νερό να τρέχει, δεν αντιλαμβάνεται μάλλον τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Πιθανό είναι να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα, κάψιμο ασφαλειών ή πλήρης διακοπή λειτουργίας του σηματοδότη, με κίνδυνο φυσικά να προκληθούν τροχαία ατυχήματα.

Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν το νερό εισχωρήσει στα καλώδια και μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα προς τον μεταλλικό ιστό ή στο έδαφος γύρω από αυτόν, πεζοί ή διερχόμενοι που ακουμπούν ή περνούν πολύ κοντά μπορεί να εκτεθούν σε ηλεκτροπληξία.