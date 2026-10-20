Εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Μοχάμμεντ Χάμαντ, ηλικία 14 ετών.

Ο ανήλικος αγνοείται από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ έχει σκούρα καστανά μάτια, σκούρα καστανά μαλλιά, ύψος 1.68 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα, μαύρο παντελόνι, και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.