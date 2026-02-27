Εξαφανίστηκαν την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ο Abbas Gulistani και ο Omid Nabizada 15 ετών, αφγανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των παιδιών καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Abbas Gulistani έχει ύψος 1.76 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Ο Omid Nabizada έχει ύψος 1.72 μ., έχει κανονικό βάρος , έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.