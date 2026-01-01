Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 23, 24 και 26 ετών για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν παράνομα αλλοδαπούς, τους κρατούσε αιχμάλωτους και ζητούσε λύτρα από τις οικογένειές τους. Ανάμεσα στα θύματα βρέθηκαν τρεις ανήλικοι.

Στην αποκάλυψη μιας σοβαρής υπόθεσης εκβίασης και παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, με τη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για αρπαγές και εκβιασμό αλλοδαπών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες ενέχονται σε κύκλωμα που μετέφερε και κρατούσε παράνομα αλλοδαπούς σε κρησφύγετο στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας λύτρα από τις οικογένειές τους για την απελευθέρωσή τους.

Η επιχείρηση: αστυνομική δράση και απελευθέρωση θυμάτων

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία για πιθανό περιστατικό αρπαγής τεσσάρων ατόμων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε μονοκατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν έξι αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, εκ των οποίων οι τρεις ήταν ανήλικοι.

Οι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από το νομό Έβρου, ενώ είχαν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη με υπεραστικό λεωφορείο και κατόπιν από δύο από τους συλληφθέντες. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι αλλοδαποί κρατούνταν παρά τη θέλησή τους και ότι οι δράστες τους είχαν αφαιρέσει τα χρήματα, βιντεοσκοπώντας σωματική βία κατά των θυμάτων τους.

Τα βίντεο αυτά αποστέλλονταν στις οικογένειες των θυμάτων για να εκβιαστούν με σκοπό την αποκόμιση χρημάτων.

Σύλληψη και ανάκριση: Οι δράστες αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες

Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες περιλαμβάνουν παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή, εκβίαση και σωματική βία. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι, απελευθερώθηκαν και βρίσκονται πλέον σε ασφαλή κατάσταση.

Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της βίας

Η επιχείρηση καταδεικνύει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν τη σοβαρή παραβατικότητα γύρω από την παράνομη μετανάστευση, την εκμετάλλευση και την ανθρώπινη βία, με ιδιαίτερη ανησυχία για τα ανήλικα θύματα.