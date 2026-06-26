Μια άρτια οργανωμένη εγκληματική ομάδα με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην παραβίαση κλειδαριών ασφαλείας εξαρθρώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της σπείρας είχαν ρημάξει πολυτελείς κατοικίες, χρησιμοποιώντας ειδικά διαρρηκτικά εργαλεία και αφήνοντας ελάχιστα έως μηδαμινά ίχνη.

Η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδήγησε στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο μελών της ομάδας, με καταγωγή από τη Γεωργία, ηλικίας 36 και 24 ετών.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 39χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.

Το χρονικό των συλλήψεων και η μεθοδολογία

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου,το πρωί, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην καρδιά της πόλης.

Ο 36χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που είχε διαρρήξει διαμέρισμα, έχοντας ήδη αφαιρέσει κοσμήματα, ασημικά και νομίσματα συνολικής αξίας περίπου 55.000 ευρώ, ενώ ο 24χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα σε κοντινή απόσταση, έχοντας αναλάβει τον ρόλο του «τσιλιαδόρου» στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η σπείρα δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025.

Η στρατηγική τους περιλάμβανε τη στοχοποίηση σπιτιών με συγκεκριμένους τύπους κλειδαριών ασφαλείας, την παρακολούθηση των καθημερινών κινήσεων των ενοίκων ώστε να εξασφαλιστεί η απουσία τους, και τη μόνιμη παρουσία εξωτερικού τσιλιαδόρου για την αποφυγή του κινδύνου.

Οικονομικός απολογισμός και συνολική λεία

Εκτός από την επ’ αυτοφώρω διάρρηξη, οι αρχές κατάφεραν να εξιχνιάσουν άλλες οκτώ περιπτώσεις κλοπών σε κατοικίες.

Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν κοσμήματα και τιμαλφή άνω των 531.360 ευρώ, αλλά και μετρητά πάνω από 54.000 ευρώ σε ευρώ, λίρες Αγγλίας και δολάρια.

Η Συνολική αξία της λείας τους ξεπερνά τις 585.000 ευρώ.

Ο εξειδικευμένος εξοπλισμός που κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 253 κλειδιά διαφόρων τύπων και 7 κλειδιά «πασπαρτού»,17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών και μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών, ανιχνευτή διαμαντιών και φορητός ασύρματος, τρυπάνι, τροχό, βαριοπούλα και λοστό, καθώς και πλήθος από επώνυμα είδη ένδυσης και αξεσουάρ, προϊόντα της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται με τη σχηματισθείσα δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.