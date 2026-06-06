Στη σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 22, 23 και 29 ετών, καθώς και μίας 24χρονης γυναίκας, που αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ωραιοκάστρου.

Από την εξέλιξη της αστυνομικής προανάκρισης αποκαλύφθηκε και ο ρόλος μιας ακόμη 26χρονης εμπλεκόμενης στην υπόθεση, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία χωρίς να έχει συλληφθεί. Όπως προέκυψε, η 26χρονη, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από τον 22χρονο και τον 29χρονο. Οι ποσότητες αυτές προορίζονταν τόσο για δική της προσωπική χρήση όσο και για εμπορία και την περαιτέρω διακίνησή τους σε δικό της δίκτυο χρηστών.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής, 5 Ιουνίου στο πλαίσιο ευρείας και συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες, παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, σε οικίες των εμπλεκομένων.

Οι έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο.

Τα ευρήματα των αστυνομικών ήταν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης , χρηματικό ποσό των 2.260 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας , δύο πτυσσόμενα γκλοπ και ένα μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα καθώς και δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες ήταν παράνομα εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο σπιτιού για την επιτήρηση του χώρου.

Παράλληλα με τα ναρκωτικά και τα όπλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ενός ΙΧ αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας του 29χρονου, το οποίο, όπως προέκυψε, χρησιμοποιούνταν συστηματικά ως το βασικό μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων (λόγω των καμερών). Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.