Στην πλήρη εξιχνίαση μιας άγριας ανθρωποκτονίας αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος είχε βρεθεί τεμαχισμένος τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μετά από πολύμηνες έρευνες, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 4 ομοεθνείς του θύματος ως τους φερόμενους δράστες.

Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη την Τετάρτη (27/05/2026) στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η υπόθεση έχει βαθιές ρίζες και εξελίχθηκε σε βάθος ετών, αποκαλύπτοντας μια συστηματική καταδίωξη του θύματος.

Αρχικά στοχοποιήθηκε το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση. Δέχθηκε διαδοχικές ψευδείς καταγγελίες, καθώς και άγρια επίθεση από τον συγκεκριμένο άνδρα και ακόμα 5 άτομα. Λόγω του φόβου του, το θύμα αναγκάστηκε να μετακομίσει εκτός Θεσσαλονίκης.

Τον Ιούνιο του 2022, μόλις το θύμα επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, οι κατηγορούμενοι τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε ερημική τοποθεσία, όπου και τον δολοφόνησαν.

Οι δράστες για να καλύψουν τα ίχνη τους διαμέλισαν το πτώμα, έκλεψαν μια μικρή βάρκα από την περιοχή και, αφού έδεσαν στη σορό βαρίδια, την έριξαν στα ανοιχτά της θάλασσας.

Η ανάλυση της υπόθεσης έβγαλε στο φως και άλλα αδικήματα της ίδιας ομάδας, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκε και η αρπαγή ενός ακόμη ομοεθνούς τους που είχε γίνει το 2020.

Στην πράξη αυτή συμμετείχαν 3 από τους εμπλεκόμενους της δολοφονίας, αποδεικνύοντας την άμεση σύνδεση των δύο υποθέσεων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία πιστοποιητικών, πέρα από τις βαρύτατες κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της αρπαγής. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή για να απολογηθεί.