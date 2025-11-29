Σαράντα άτομα ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία ως εμπλεκόμενα σε διαρρήξεις, κλοπές και απάτες και σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Τι ανακάλυψαν οι Αρχές

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 4 διαρρήξεις οικιών, από το εσωτερικό τριών εκ των οποίων αφαιρέθηκαν διάφορα αντικείμενα, 8 διαρρήξεις καταστημάτων, 1 κλοπή από οικία με τη μέθοδο της απασχόλησης, 2 περιπτώσεις κλοπής από οικία με το πρόσχημα υπαλλήλου επιχείρησης ηλεκτρισμού, 5 κλοπές οχημάτων, 5 κλοπές από καταστήματα, 6 κλοπές δρόμου, κλοπή από αυτόματο ΑΤΜ, 2 διαρρήξεις οχημάτων και 2 περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή. Πρόκειται για πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2022 – Ιανουαρίου 2025.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Καλαμαριάς αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η λεία των δραστών

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 14.375 ευρώ, χρυσαφικά-κοσμήματα και διάφορα αντικείμενα εκτιμώμενης αξίας 106.900 ευρώ και εμπορεύματα-προϊόντα αξίας 705 ευρώ και πρόκληση φθορών αξίας 3.000 ευρώ. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ