Στις 30 Μαρτίου μια γυναίκα, 59 ετών, εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με ένα λουρί τσάντας δεμένο στο λαιμό της.

Από την αρχή η αστυνομία έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια και τώρα, επτά μήνες αργότερα, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ταυτοποιήθηκε ως φερόμενος φυσικός αυτουργός 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος ήταν ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, μαρτυρικές καταθέσεις, αναλύθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή και διενεργήθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση και συσχέτιση των στοιχείων που προέκυψαν, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 47χρονου ως φερόμενου δράστη της ανθρωποκτονίας.

Το χρονικό της σκληρής δολοφονίας

Μια φίλη της 59χρονης ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, καθώς ανησυχούσε που η γυναίκα δεν απαντούσε στις κλήσεις της.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Αρριανού, στην περιοχή του Ευόσμου ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα. Η 59χρονη ήταν ημίγυμνη, με ένα λουρί τσάντας δεμένο στο λαιμό της και έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Ο θάνατος της ήταν ασφυκτικός ενώ σημειώνεται πως ήταν νεκρή για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον εντοπισμό της σορού από την ΕΛ.ΑΣ. Το σπίτι ήταν ανάστατο και από το διαμέρισμα έλειπαν ένα ρολόι, χρήματα και μια τσάντα.

Βίντεο από το διαμέρισμα της 59χρονης την ώρα που διενεργήθηκε η αυτοψία:

Το σκοτεινό παρελθόν του 47χρονου

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος την 1η του Απριλίου του τρέχοντος έτους για υπόθεση ναρκωτικών και προφυλακίστηκε, ενώ έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές για πλήθος αδικημάτων.

Και συγκεκριμένα:

εγκληματική οργάνωση,

απόπειρα ανθρωποκτονίας,

διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών,

διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα,

κατάρτιση πλαστή ιατρικής συνταγής,

αντίσταση,

απείθεια,

εξύβριση,

κλοπή,

απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη,

ενδοοικογενειακή βία

παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.