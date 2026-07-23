Ένα απρόσμενο θέαμα περίμενε περαστικούς και επιβάτες αστικού λεωφορείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αντίκρισαν ένα φίδι να βολτάρει ανενόχλητο στον δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook και κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα φαίνεται το ερπετό να κινείται ακριβώς μπροστά από τις πόρτες λεωφορείου την ώρα που αυτό πραγματοποιούσε στάση, προκαλώντας την στιγμιαία αμηχανία επιβάτη που ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για λαφιάτη, ένα από τα μεγαλύτερα αλλά εντελώς ακίνδυνα και μη δηλητηριώδη φίδια στη χώρα μας.