Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10), στη Θεσσαλονίκη, όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε και «σφήνωσε» στη γέφυρα των Αγίων Πάντων.

Το λευκό φορτηγό μεταφερόταν πάνω σε πλατφόρμα γερανού οδικής βοήθειας, λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το όριο της γέφυρας και να σφηνώσει, αφήνοντας ακινητοποιημένο το μπροστινό μέρος του να αιωρείται στον αέρα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr:

Το λευκό φορτηγό παρουσίασε μηχανική βλάβη και για τη μεταφορά του επιστρατεύθηκε όχημα οδικής βοήθειας, γερανός.

Ο οδηγός του γερανού επιχείρησε να διέλθει κάτω από τη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Ωστόσο, το επιπλέον ύψος του φορτηγού πάνω στην πλατφόρμα δεν υπολογίστηκε σωστά, με αποτέλεσμα το επάνω τμήμα του οχήματος να προσκρούσει με σφοδρότητα στη δοκό της γέφυρας.

Από την ισχυρή πρόσκρουση, το φορτηγό αποκολλήθηκε εν μέρει από την πλατφόρμα του γερανού και ακινητοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα περίεργη και επικίνδυνη θέση: