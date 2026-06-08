Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 8/6, στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού 33, στη συμβολή με την οδό Αετοράχης, πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική λόγω της θέσης του διαμερίσματος και της γειτνίασής του με το βενζινάδικο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί για την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασής της σε γειτονικούς χώρους.

Δέκα πυροσβέστες στη μάχη με τη φωτιά

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν συνολικά δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ παράλληλα ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η παρουσία πρατηρίου καυσίμων ακριβώς κάτω από το διαμέρισμα προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στην αποτροπή δυσμενέστερων εξελίξεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Μέχρι τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Η προανάκριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο θα εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο ή έχει κατασβεστεί ολοσχερώς. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη λίγο μετά τις 08:50 το πρωί της Δευτέρας