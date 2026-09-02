Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες που επιχειρούν με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν άτομα και η φωτιά έχει περιοριστεί εντός αυτού, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενους χώρους.

Έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.