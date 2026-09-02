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Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ενώ στο σημείο μετέβησαν 14 πυροσβέστες που επιχειρούν με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν άτομα και η φωτιά έχει περιοριστεί εντός αυτού, χωρίς κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενους χώρους.

Έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διεξάγει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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