Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά, στην οδό Αριστείδου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος στον τρίτο όροφο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του parallaximag και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.