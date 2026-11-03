Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το βράδυ της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πτηνοτροφική μονάδα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η υπηρεσία ειδοποιήθηκε για το συμβάν στην Τοπική Κοινότητα του Κάμπου γύρω στις 20:00, θέτοντας άμεσα σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο επέμβασης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του προσωπικού, η πυρκαγιά τέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας περαιτέρω κινδύνους.

Στο Ανακριτικό η διερεύνηση των αιτίων

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης, τη σκυτάλη των ερευνών ανέλαβαν οι αρμόδιες αρχές για τη διακρίβωση των παραγόντων που οδήγησαν στο συμβάν. Τη σχετική προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της φωτιάς διενεργεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.