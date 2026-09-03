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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί τα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές και στα τρία.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ οχήματα, εντός υπαίθριου χώρου, στην περιοχή της Πυλαίας #Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Επιπλέον, ακόμη μία φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.