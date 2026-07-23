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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/7) στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολίχνη του δήμου Παύλου Μελά της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 από στύλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα.

Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ούτε και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν πάντως ότι πρέπει να καθαριστεί ο χώρος του πρώην στρατοπέδου.