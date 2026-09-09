Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν λίγο πριν τις 18:00 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Νέου Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, πλησίον αρδευτικού καναλιού.

Η φωτιά κατακαίει κυρίως ξερά χόρτα και απορρίμματα, προκαλώντας την άμεση και ευρεία κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ πολύτιμη είναι και η συνδρομή του Δήμου Θέρμης με τη διάθεση υδροφόρων.

Για την ταχύτερη κατάσβεση κινητοποιήθηκαν από αέρος ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Για τον πλήρη συντονισμό των δυνάμεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού σε πραγματικό χρόνο μέσω drone που διαθέτει θερμική και οπτική κάμερα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο βρίσκεται ήδη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.