Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα στον Χορτιάτη σε σημείο που βρίσκεται χορτολιβαδική έκταση.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική, με 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη περιοχή έχει φτάσει και ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112.