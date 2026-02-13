Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στις υγειονομικές και αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη λόγω επείγουσας διακομιδής νεογνού, μόλις τριών μηνών, από το νοσοκομείο Γεννηματάς, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, αγοράκι, ηλικίας τριών μηνών, υπέστη ανακοπή όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς στο κέντρο της πόλης, έγινε επιτυχής ανάταξη, με την κατάστασή του ωστόσο να χρήζει άμεσης μεταφοράς στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Αυτή την ώρα έχει στηθεί γέφυρα ζωής για τη μεταφορά του από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, στην οποία συμμετέχει και η ΕΛ.ΑΣ.

