Μια μοναδική ευκαιρία θα έχουν οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της συμπρωτεύουσας ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου 2026, καθώς το πιο ισχυρό πλοίο του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα «Κίμων» (η πρώτη ελληνική FDI), ανοίγει για πρώτη φορά τις «πόρτες» της στο κοινό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στον Πειραιά θα καταπλεύσουν η φρεγάτα «Έλλη», το ΤΠΚ «Δανιόλος» και το υποβρύχιο «Ματρώζος», ενώ η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το «βήμα» για την πρώτη δημόσια παρουσίαση μιας σειράς από νέα, υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επισκεπτήριο στη Φρεγάτα «Κίμων»: Η διαδρομή και το πρόγραμμα

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ανάστροφη πλώρη αλλά και τα οπλικά συστήματα του υπερσύγχρονου πλοίου.

Λόγω της ασυνήθιστης διάταξης του καταστρώματος, του υψηλού βαθμού διαβάθμισης των εσωτερικών διαμερισμάτων και της μεγάλης προσέλευσης που αναμένεται, κρίθηκε απαγορευτική η κατά μήκος ξενάγηση. Έτσι, προκρίνεται η εξής διαδρομή:

Μετάβαση αρχικά στο ελικοδρόμιο στην πρύμνη του πλοίου. Μετακίνηση μέσω σκάλας στο εσωτερικό της φρεγάτας προς το ανώτερο κατάστρωμα, όπου βρίσκονται οι πύραυλοι επιφανείας Exocet block 3C.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Αναλυτικό πρόγραμμα επισκεπτηρίου «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00 έως 18:00

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 έως 17:00

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00 έως 12:00 (Σχολεία) & 12:00 έως 17:00 (Κοινό)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00 έως 12:00 (Σχολεία) & 12:00 έως 17:00 (Κοινό)

Πολεμικά πλοία και στο λιμάνι του Πειραιά

Παράλληλα με τη Θεσσαλονίκη, πολεμικά πλοία θα καταπλεύσουν και στο λιμάνι του Πειραιά για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν:

Τη φρεγάτα «Έλλη» .

Το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων (ΤΠΚ) «Δανιόλος» .

Το υποβρύχιο «Ματρώζος».

Το κοινό, συνοδευόμενο από μέλη του πληρώματος, θα ξεναγείται στο εσωτερικό των πλοίων, όπου θα πραγματοποιείται παρουσίαση των συστημάτων και των δυνατοτήτων τους.

Νέα οπλικά συστήματα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης

Η στρατιωτική παρέλαση στη συμπρωτεύουσα θα γίνει το πεδίο για την πρώτη επίσημη παρουσίαση νέων οπλικών συστημάτων στο ευρύ κοινό: